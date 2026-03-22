L’édition 2026 de la cohorte du Programme de la Fondation Tony Elumelu (TEF) destiné aux entrepreneurs africains a connu son épilogue ce dimanche 22 mars 2026. Au total 3.200 jeunes…

TEF2026: 3.200 nouveaux entrepreneurs sur le marché africain

L’édition 2026 de la cohorte du Programme de la Fondation Tony Elumelu (TEF) destiné aux entrepreneurs africains a connu son épilogue ce dimanche 22 mars 2026. Au total 3.200 jeunes entrepreneurs ont été sélectionnés à travers tout le continent africain. Cette fois-ci la gent féminine a damé le pion aux hommes à l’échelle de 51%. Pour le compte du Bénin, 206 jeunes entrepreneurs ont été retenus suivant les critères d’éligibilité.

Par Dieudonné AWELE

3.200 nouveaux entrepreneurs sur le marché africain. Et ceci grâce à l’esprit philanthropique de Tony Elumelu à travers sa Fondation. Chaque des lauréat devra empêcher 5000 Dollard pour démarrer leurs projets respectifs. Une initiative qui s’articule autour du devenir de la jeunesse africaine. La vision de TEF est claire: les jeunes diplômés africains ne doivent plus des attentistes. Ils devront donc être créatifs et proactifs dans la vie actives.

Pour le compte de cette année, la 11ème édition, plus de 260.000 personnes ont postulé au programme. Ce qui explique l’engouement et l’enthousiasme que suscitent cette initiative au sein de la population africaine. Le tableau affiche un fort taux de 75% de participation des jeunes dont les âges varient entre 18 et 35 ans. Et le plus incroyable, les femmes porteuses de projets se taillent la belle part avec 51% contre 49% pour les hommes.

Dans son allocution, ce dimanche 22 mars 2026 au siège de la Fondation à Lagos au Nigeria, Tony Elumelu s’est félicité du génie africain qui se fait révéler depuis 11 années consécutives à travers la Cohorte du Programme d’entrepreneur mise en place par sa Fondation.

Le Bénin n’est pas resté en marge de cette opportunité qu’offre TEF. 206 porteurs beninois de projets ont été sélectionnés parmi lesquelles 53 femmes.

Nous y reviendrons avec plus de détails