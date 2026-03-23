Tony O. Elumelu: La plus grande ressource de l’Afrique n’a jamais été le pétrole ou l’or.

MA LETTRE ANNUELLE

Pendant longtemps, j’ai cru que la chance était quelque chose qui vous

Puis j’ai compris : a chance peut se créer. L’opportunité peut se démocratiser.

une question simple : et si nous pouvions multiplier cet impact à travers toute

Africains —deviendrait un moteur de a transformation économique du

entrepreneurs africains.

Aujourd’hui, je fête mon anniversaire.

créaient de a valeur au sein de leurs communautés, et nous nous sommes posé

africains par le biais de la Fondation Tony Elumelu.

Une histoire d’espoir –3 200 opportunités pour les entrepreneurs

22 mars 2026

Chers amis,

me dépasse largement.

pouvons construire.

L’espoir n’est pas seulement un sentiment —c’est un système que nous

Dans un monde rempli d’incertitudes, nous avons fait un choix délibéré —

pris l’engagement de donner es moyens d’agir aux jeunes entrepreneurs

année après année —d’apporter de la certitude dans la vie des jeunes

arrivait simplement.

toujours été son peuple.

africains

‘Afrique ?

Notre histoire d’espoir a commencé en 2010, orsque ma femme et moi avons

continent. Nous avons vu de nos propres yeux comment es entrepreneurs

Et chaque année, en ce jour, je me surprends à réfléchir à queque chose qui

Notre conviction était simple : lentrepreneuriat —et ‘ingéniosité des jeunes

Aujourd’hui, nous avons notre réponse.

Grâce à la Fondation Tony Elumeu, nous avons constaté que orsque les jeunes

aux années où, généralement, seuls 10 à 20 % des entreprises survivaient

financer 10 000 entrepreneurs africains en leur accordant un capital

’échelle mondiale.

Tony Elumelu

durables, stimulent l’innovation et favorisent la prospérité à travers le continent.

stade de démarrage, ce qui représente un changement radical par rapport

d’entrepreneuriat du TEF au Transcorp Hilton, à Abuja. Au total, 3 200 jeunes

d’amorçage non remboursable de 5 000 dolars. Seize ans pus tard, je suis très

de dollars de capita d’amorçage à pus de 24 000 entrepreneurs à travers

partenariat. Ce cadre est désormais étudié et débattu par les principales

touché de constater que nous avons presque triplé cette ambition.

▪4,2 miliards de dollars de chiffre d’affaires générés par les entrepreneurs

▪1,5 milion d’emplois créés

Au-delà de ces chiffres, le TEF a contribué à redéfinir le discours sur e

institutions mondiaes, les gouvernements et les groupes de réflexion.

▪Pus de 4 millions de foyers africains ont bénéficié d’un impact positif

suffisamment longtemps pour se développer. Cela signifie que 4 entreprises sur

▪Pus de 2,5 millions d’Africains ont eu accès à des formations

économique et sociale du continent.

▪2,1 milions d’Africains sont sortis de la pauvreté

particulier ses entrepreneurs, doit être le moteur de la transformation

entrepreneurs issus des 54 pays africains bénéficieront d’un financement, d’un

C’est l’Africapitalisme en action, la conviction que le secteur privé africain, en

’Afrique. 80 % des entrepreneurs soutenus par nos programmes ont dépassé le

Africains sont autonomisés, ils créent des emplois, développent des entreprises

Notre objectif initial était d’identifier, de former, d’accompagner et de

Aujourd’hui, 22 mars, nous avons annoncé la 12e promotion du programme

L’impact a été considérable :

À ce jour, le programme d’entrepreneuriat TEF a octroyé plus de 100 millions

5 participantsau programme d’entrepreneuriat réussissent, contre 1 sur 5 à

développement de l’Afrique, passant de la dépendance à l’aide au

accompagnement et d’un accès à notre pateforme numérique, TEFConnect.

L’une des histoires les plus inspirantes de la promotion de cette année est l’essor

des milliers de candidatures, les femmes se sont distinguées par la force de leurs

Partout où je voyage, je rencontre nos entrepreneurs —des personnes qui

Notre vision se perpétue à travers elles.

Heirs Holdings et à toute l’équipe TEF. Votre dévouement continue de porter

Chaque rencontre me confirme que notre travail est un investissement dans la

sélection s’est faite uniquement au mérite et non sur la base de quotas. Parmi

Maintenant, transformons notre continent ensembe.

partagent des histoires de croissance, d’expansion et de rêves réaisés.

ressource la plus renouvelabe de’Afrique : son peuple.

idées, la clarté de eurs modèles économiques et ’ambition de leur vision.

Alors que nous célébrons le mois des femmes, cea envoie un message fort :

notre mission : bâtir une Afrique autonome qui fonctionne pour tous.

vous avons choisis parce que vous avez persévéré quand cela n’a pas été le

orsque des opportunités s’offrent à elles, les femmes africaines ne se

J’adresse ma sincère gratitude à nos partenaires, à nos mentors, au groupe

des femmes entrepreneurs.

Nous ne vous avons pas choisis parce que votre parcours a été facile —nous

Je suis profondément fière de limpact que nous créons.

51 % des entrepreneurs sélectionnés cette année sont des femmes. Cette

À nos nouveaux entrepreneurs TEF : cest votre moment.

contentent pas de participer —eles prennent les rênes.

cas.

Merci.