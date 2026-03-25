Plus de 27 000 Africains sont autonomisés par le programme d’entrepreneuriat TEF51 % de femmes dans la cohorte 2026, annonçant l’essor des entreprises dirigées par des femmes16 millions de dollars…

LA FONDATION TONY ELUMELU ANNONCE LA COHORTE 2026 DE 3 200 ENTREPRENEURS AFRICAINS

Plus de 27 000 Africains sont autonomisés par le programme d’entrepreneuriat TEF51 % de femmes dans la cohorte 2026, annonçant l’essor des entreprises dirigées par des femmes16 millions de dollars seront déployés via les programmes d’entrepreneuriat TEF en 2026 pour financer des entrepreneurs

africainsAbuja, Nigeria – 22 mars 2026 –

La Fondation Tony Elumelu (TEF), la principale philanthropie africaine pour l’autonomisation des entrepreneurs, a annoncé 3 200 jeunes entrepreneurs africains dans les 54 pays africains pour le cycle 2026 des Programmes d’Entrepreneuriat TEF ; favoriser la réduction de la pauvreté, catalyser la création d’emplois et garantir l’autonomisation économique inclusive.Avec cette dernière annonce, TEF a désormais financé, formé et mentoré plus de 27 000 entrepreneurs africains, renforçant ainsi sa position de principal moteur de l’entrepreneuriat du secteur privé en Afrique. Cela soutient la position de TEF sur l’africapitalisme ; La conviction économique de Tony Elumelu selon laquelle les entrepreneurs africains sont les principaux moteurs de la transformation socio-économique du continent.La cohorte de 2026 reflète la diversité, l’ambition et la résilience de l’écosystème entrepreneurial africain, avec 51 % de femmes, 75 % âgées de 18 à 35 ans, renforçant la transformation économique menée par les jeunes, 30 % issues des communautés rurales, élargissant l’accès au-delà des centres urbains, et 13 entrepreneurs sélectionnés déclarés prospérer en situation de handicap. Les entreprises des entrepreneurs Tony Elumelu 2026 couvrent des secteurs tels que l’agriculture, l’IA, l’économie verte, la santé et la fintech.

De manière cruciale, 91 % des entrepreneurs sélectionnés sont à un stade d’idées ou à un stade précoce, ce qui souligne le rôle de TEF en tant que véritable facilitateur de dernière étape d’opportunités.