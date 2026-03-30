L’Organisation Non Gouvernementale Grâce Eternelle a, dans sa mission d’œuvrer pour la stabilité des couples et pour la bonne éducation des enfants, tenu une séance d’échanges avec les femmes du…

Education familiale : l’Ong Grâce Eternelle sensibilise les femmes d’Abokicodji sur la propreté corporelle et la gestion du foyer

L’Organisation Non Gouvernementale Grâce Eternelle a, dans sa mission d’œuvrer pour la stabilité des couples et pour la bonne éducation des enfants, tenu une séance d’échanges avec les femmes du quartier Abokocodji dans le quatrième arrondissement de Cotonou. Retour sur cette activité riche en enseignement du 30 avril 2025.

Par Dieudonné AWELE

«Femme prends soin de toi et de ta famille». C’est autour de ce thème édifiant que les femmes du quartier Abocikodji ont été entretenues par les responsables de l’Ong Grâce Eternelle. Julienne Aguiah Nutsugan, conseillère des questions familiales et Présidente de ladite Organisation Non Gouvernement a dans son exposée évocateur rappelé aux femmes présentes pour la circonstance, le rôle et la responsabilité qui sont les leurs dans la gestion d’une vie de couple et de la famille. «D’abord, femmes, vous devez être propres ; propres en tout. Votre corps doit être irréprochable. Je voudrais mettre ainsi l’accent sur la propreté corporelle. Toujours présentes dans vos tenues. Vous devez avoir une bonne hygiène corporelle. Ensuite, vous devez entretenir bien et très bien votre maison, de la cuisine jusque dans la cour de la maison dans laquelle vous vivez » a-t-elle conseillé à l’assistante.

Elle a continué ses enseignements en rappelant aux femmes réunies pour cette séance qu’une femme propre en tout, fait la fierté de sa famille et de son mari et est donnée comme exemple dans la société. «Mais vous devez aussi avoir la propreté du cœurs par le respect de vos maris. Une femme au foyer ne répond pas à toutes les reproches ni à tous les écarts de langage. Et s’il arrivait qu’elle devrait ouvrir la bouche, elle doit faire preuve de retenus et répond avec douceur. Tout ceci pour la paix dans la famille et dans sin entourage. Une femme qui s’arme de ces qualités est non seulement une bonne femme mais aussi une bonne mère pour ses enfants » a expliqué Julienne Aguiah Nutsugan.

Dans leurs interventions respectives, les femmes présentes se sont disent être très émues par ces enseignements qui désormais leur permettront d’assumer pleinement leur responsabilité dans la gestion de leurs familles. Pour madame Lawani, représente des femmes d’Abokicodji pour le compte de l’Ong Grâce Eternelle, l’Organisation doit multiplier ces genres de séances d’enseignement un peu partout sur toute l’étendue du territoire national en vue d’éveiller la conscience des femmes.