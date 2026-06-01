Le dimanche 31 mai 2026, l’ONG Grâce Éternelle a organisé à l’Hôtel Aulness de Cococodji une cérémonie spéciale dédiée aux mères de l’organisation. Près d’une centaine de femmes venues de…

l’ONG Grâce Éternelle célèbre les mamans dans la joie et la reconnaissance

Le dimanche 31 mai 2026, l’ONG Grâce Éternelle a organisé à l’Hôtel Aulness de Cococodji une cérémonie spéciale dédiée aux mères de l’organisation. Près d’une centaine de femmes venues de Godomey Ningboto, Gbodjè Womey et Cocotomey Zounga ont participé à cette célébration marquée par la convivialité, les animations culturelles et les moments de partage.

L’événement a été rehaussé par la prestation de l’artiste Miss Espoir, dont la chanson « Maman » a rendu un vibrant hommage aux femmes. Accueillie chaleureusement par les participantes, la présidente de l’ONG, Mme Julienne AGUIAH NUTSUGAN, a profité de l’occasion pour adresser des messages d’encouragement axés sur l’unité, la résilience et l’autonomisation des femmes.

Les représentantes des différentes localités ont également salué le leadership et l’engagement de la présidente en faveur de l’épanouissement féminin. Entre chants, danses folkloriques et témoignages, la cérémonie s’est déroulée dans une ambiance festive et fraternelle.

À travers cette initiative, l’ONG Grâce Éternelle réaffirme son engagement pour la promotion de la femme et le renforcement de la solidarité au sein des communautés.