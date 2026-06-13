Bénin : Le professeur-chercheur Adrien Stanislas Adjivon expose les mérites du Président Romuald Wadagni

Le nouveau Président de la République Romuald Wadagni n’incarne pas seulement la jeunesse, mais aussi et surtout l’espoir de tout un peuple. C’est ce qui ressort d’un entretien à bâton rompu que notre journal a eu avec le professeur-chercheur Adrien Adjivon. Pour lui, l’actuel locataire de la Marina à le mérite et les compétences avérées devant lui permettre de gérer convenablement la destinée de ce pays pour les sept (07) prochaines années.

Enseignant-chercheur des Questions en Climatologie et en Hydrologie Continentale, Adrien Stanislas Adjivon se félicite de l’accession à la magistrature suprême de Romuald Wdagni. Selon ses observations, l’actuel Président de la République a pris le temps, au cours de ses dix dernières années, de bien connaître le Bénin et les béninois. « Il a appris, auprès de son prédécesseur son excellence Patrice Talon, comment gérer et gouverner un pays. Et vous êtes tous d’accord avec moi que sa gestion à la tête du Ministère des Finances a donné plus de poids au trésor public et l’économie nationale ne cesse de s’accroitre. Ce qui a permis la réalisation des grands projets de développement qui donnent aujourd’hui de la visibilité à notre pays dans la sous-région » a fait remarquer l’enseignant-chercheur en climatologique et en hydrologie continentale.

Suivant son développement, le désormais ancien Président de la République Patrice Talon a vu juste en choisissant l’argentier national pour son dauphin. Un rêve, poursuit-il, qui a été réalisé grâce à la volonté et la détermination du peuple béninois qui est sorti massivement pour faire élire, le 11 avril dernier, Romuald Wadagni à la tête de notre pays le Bénin. «Il poursuivra sans doute les actions de développement entamées par son prédécesseur. Et je le trouve bien capable de continuer avec le même élan, la même rigueur et la même détermination cette architecture qui fait la fierté des citoyens béninois un peu partout dans le monde depuis 2016. Et c’est pour que cette lumière qui rend visible notre pays ne s’éteignent pas que le Président Patrice Talon a mis celui qu’il faut à la place qu’il faut. Le Président Romuald Wadagni qui vient donc de prendre les rênes du Bénin fera de son mieux pour que cette lanterne éclaircisse davantage notre nation » a-t-il ajouté

Au sujet du tout premier gouvernement formé par le Président Romuald Wadagni, l’enseignant-chercheur Adrien Stanislas Adjivon estime que c’est une excellente équipe de technocrate dont les capacités intellectuelles et professionnelles ne sont plus à démontrer. « Je vois une équipe gouvernementale majoritairement très jeune pouvant travailler avec abnégation et dextérité pour la réalisation effective et globale du projet de société du Chef de l’Etat » dira t-il pour conclure.