🌸 Célébration de la Fête des Mères à Zè À l’occasion de la Fête des Mères, nous avons eu le privilège de partager un moment chaleureux et inspirant avec les…

Célébration de la Fête des Mères à Zè

🌸 Célébration de la Fête des Mères à Zè

À l’occasion de la Fête des Mères, nous avons eu le privilège de partager un moment chaleureux et inspirant avec les femmes de Zè, avec lesquelles nous collaborons régulièrement dans le cadre de nos activités.

Cette initiative avait pour objectif de leur témoigner notre reconnaissance, de valoriser leur engagement quotidien et de célébrer leur rôle essentiel au sein de leurs familles et de leurs communautés.

Au cours de cette rencontre, plusieurs femmes se sont particulièrement distinguées par leur dynamisme, leur leadership et leur implication. En signe de reconnaissance, elles ont reçu une attestation honorifique saluant leur contribution et leur exemplarité.

Au-delà des distinctions, cette célébration a été un moment de partage, d’encouragement et de valorisation de toutes ces femmes qui, chaque jour, œuvrent avec courage et détermination.

Nous leur adressons nos sincères félicitations et renouvelons notre engagement à les accompagner dans leurs initiatives et leur épanouissement.

💐 Bonne fête à toutes les mamans et à toutes les femmes qui inspirent, construisent et transforment notre société.