Le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale (MDGL), Monsieur Janvier YAHOUÉDÉOU, a accordé, ce mercredi 17 juin 2026, deux audiences à des partenaires techniques et financiers engagés…

AUDIENCE AU CABINET DU MINISTRE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA GOUVERNANCE LOCALE: Le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale reçoit les partenaires allemands et suisses

Le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale (MDGL), Monsieur Janvier YAHOUÉDÉOU, a accordé, ce mercredi 17 juin 2026, deux audiences à des partenaires techniques et financiers engagés aux côtés du Bénin dans la promotion de la décentralisation et du développement local.

La première audience a réuni la délégation allemande conduite par Son Excellence Dr Stefan BUCHWALD, Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne au Bénin, accompagné de Mme Stéphanie Kürsten-Camara, Directrice de la Banque de Développement KfW, et de M. André Röne, Directeur de l’Agence de coopération technique GIZ. Les échanges ont porté sur les perspectives de consolidation et d’élargissement de la coopération entre le Bénin et l’Allemagne dans les domaines relevant des attributions du ministère.

À cette occasion, la délégation a adressé ses félicitations au Ministre pour sa nomination et réaffirmé sa disponibilité à accompagner les réformes engagées.La seconde audience a été accordée à la délégation du Bureau de coopération suisse à Cotonou, conduite par Mme Gabriella Spirli, Cheffe de la coopération internationale, entourée de ses collaborateurs.

Après avoir présenté leurs félicitations au Ministre, les échanges ont permis de faire le point des programmes soutenant la décentralisation au Bénin, en cohérence avec les priorités nationales. La délégation a également présenté le programme de coopération suisse 2026-2029 et réitéré son engagement à poursuivre les actions en cours au profit du secteur.

Ces deux rencontres se sont achevées dans une atmosphère de confiance et de satisfaction mutuelle, avec la volonté partagée de renforcer davantage les partenariats au service de la décentralisation et du développement local au Bénin.