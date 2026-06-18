L’Union Européenne réaffirme son engagement en faveur de la décentralisation au BéninLe ballet des audiences se poursuit au cabinet du Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale (MDGL)….

BALLET DES AUDIENCES AU CABINET DU MINISTRE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA GOUVERNANCE LOCALE

L’Union Européenne réaffirme son engagement en faveur de la décentralisation au BéninLe ballet des audiences se poursuit au cabinet du Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale (MDGL).

Dans la matinée de ce jeudi 18 juin 2026, le Ministre Janvier YAHOUEDEOU a reçu une délégation de l’Union Européenne au Bénin, conduite par son ambassadeur, M. Stéphane MUND.Après les civilités d’usage, le diplomate européen a adressé ses félicitations au Ministre pour sa nomination à la tête du département ministériel. Les échanges ont ensuite permis de faire un tour d’horizon des interventions de l’Union Européenne dans le secteur de la décentralisation au Bénin.M. Stéphane MUND s’est réjoui de la qualité du partenariat développé au fil des années avec le ministère et a réaffirmé la volonté de l’Union Européenne de poursuivre et d’approfondir cette coopération dans un climat de confiance mutuelle, au service des priorités communes de développement local.L’audience s’est achevée sur une note de satisfaction partagée et de perspectives prometteuses pour le renforcement du processus de décentralisation au Bénin.