Banc’assurance: « AVEC UBA EPARGNE BONUS, LE CLIENT EST GAGNANT À TOUS LES COUPS »

UBA BENIN en partenariat avec SUNU ASSURANCE a mis en place un produit de banc’assurance basé sur l’épargne appelé UBA EPARGNE BONUS. Il offre la possibilité à tout adhérent de constituer progressivement et mensuellement un capital en souscrivant suivant trois possibilités à lui offertes. Le souscripteur aura plusieurs chance d’entrer en possession De son épargne en plus des intérêts avant le terme de sa cotisation ou du contrat. ….

Détails sur cette offre à travers cette entrevue avec Mme Carole TOSSOU BOKPE, Directrice de la banque de particuliers…

Présentez-nous l’offre EPARGNE BONUS de UBA BENIN ?

UBA Épargne Bonus est une offre de produit de capitalisation sur lequel nous bénéficions de l’appui technique de notre partenaire SUNU Assurances.Il donne une excellente opportunité au client de se constituer par un prélèvement mensuel, un capital sur 10 ans pour préparer sa retraite, un projet ou mettre une réserve de côté pour ses enfants. La particularité de cette offre est que le client a la possibilité de gagner son capital avant même la fin de l’échéance, s’il est tiré au sort. Et oui, nous organisons tous les 3 mois, un tirage au sort qui permet de désigner des heureux gagnant qui n’auront pas à aller au terme de leur cotisation de 10 ans pour gagner immédiatement le capital visé. N’est-ce pas intéressant ?

Comment cela fonctionne ?

Le client dispose de 3 paliers de souscription selon ses moyens ou ses projets. Le palier de 8000F / mois ; celui de 24000F/mois et celui de 48000F/mois. C’est donc à lui de choisir le montant qui lui convient et d’y souscrire via un contrat qu’il signe avec nous.Les souscriptions se font dans toutes les agences de UBA BENIN via des commerciaux de SUNU Assurance. Le paiement de la cotisation est effectué par prélèvement mensuel sur le compte du souscripteur dans les livres de UBA BENIN.Dans le but de fidéliser nos clients qui souscrivent à cette offre, nous organisons un tirage au sort chaque trimestre, notamment le quinze (15) du deuxième mois du trimestre. Chaque contrat comporte un numéro spécial de tirage. La désignation par sort est faite par extraction des urnes d’un nombre de 03 chiffres. Tous les contrats à jour de cotisation, dont le numéro spécial de tirage se termine par ce nombre sont immédiatement remboursables pour la valeur du capital garanti. Sauf cas de force majeure, une liste comprenant tous les numéros sortis est adressée après chaque tirage dans un délai de huit (08) jours. Il faut signaler que lorsqu’un adhérent est tiré au sort avant la fin de son contrat, ce dernier s’estompe immédiatement. Le client pourra à loisir refaire un autre contrat.

Qu’est-ce qui fait la particularité de ce produit ?

La particularité de ce produit d’épargne réside dans ses avantages pour l’adhérent. Soit que le contrat de l’adhérent va à terme (10 ans), soit qu’il est tiré au sort, il bénéficie d’un capital de 1million (pour les souscriptions de 8000F/mois) ; 3 millions (pour les souscriptions de 24000F/mois) et 6 millions (pour les souscriptions de 48000F/mois). Le client peut souscrire à plusieurs contrats en même temps pour maximiser ses chances d’être tiré au sort …Vous comprenez donc qu’à tous les coups, l’adhérent s’en sort gagnant ; soit avant l’échéance du contrat, soit à la fin. Contrairement à une épargne ordinaire que nous pouvons nous imposer et où nous avons le loisir de puiser dans l’épargne dès qu’on a un besoin, avec l’épargne bonus, ces fonds sont mis de côté et ne nous sont plus accessibles ce qui facilite véritablement la contrainte de l’épargne, et l’atteinte de l’objectif et en bonus nous avons la possibilité de gagner le capital avant terme.

Un appel ?

Nous lançons un appel à l’endroit d’abord de ceux qui disposent d’un compte dans les livres de UBA BENIN. Ceci est une excellente occasion pour eux de se voir constituer un capital solide pour leur projet ou pour saisir une opportunité.Pour ceux qui ne sont pas encore client de UBA BENIN, nous les invitons à nous faire confiance. Disposer d’un compte à UBA est la chose la plus aisée qui soit. Ils peuvent approvisionner leur compte via leur compte MoMo. Artisans, commerçants, fonctionnaires, étudiants, etc tout le monde peut adhérer à cette offre. Ce n’est pas de la fiction, c’est bien réel il y a déjà eu plusieurs gagnants depuis la mise en place de ce produit. Souscrivez donc aujourd’hui pour avoir la chance de faire partie de ses heureux épargnants dès le prochain tirage.