C’est par les civilités d’usage que s’est ouverte l’audience, ce mercredi 24 juin 2026 en matinée, au cabinet du ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale. Janvier YAHOUEDEOU…

Décentralisation : le MDGL et les Nations Unies accordent leurs priorités



C’est par les civilités d’usage que s’est ouverte l’audience, ce mercredi 24 juin 2026 en matinée, au cabinet du ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale. Janvier YAHOUEDEOU y recevait une délégation du Système des Nations unies au Bénin, conduite par la coordonnatrice résidente, Aminatou Sar, venue d’abord saluer sa récente nomination à la tête du département.

Les compliments échangés, la conversation est entrée dans le vif.

Tour d’horizon des interventions onusiennes dans le champ de la décentralisation, état des lieux des chantiers en cours, perspectives de coopération : les deux parties ont passé en revue les leviers susceptibles de soutenir le développement durable et d’accompagner les priorités nationales au bénéfice des communes.



Autour de la table, plusieurs responsables des principales agences, fonds et programmes du Système des Nations unies (notamment l’OMS, le PNUD, le PAM, l’UNICEF, l’UNFPA, l’UNRCO et l’ONUSIDA) ont pris part à la séance. Les discussions ont porté sur les axes stratégiques d’appui au développement du pays et sur les priorités qui structureront, dans les mois à venir, cette coopération. De part et d’autre, on a réaffirmé la même volonté, consolider un partenariat au service du développement local. L’audience s’est achevée sur une note de satisfaction partagée et sur la conviction commune que la décentralisation béninoise dispose, pour avancer, d’appuis solides.