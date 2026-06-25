AVIS DE RECRUTEMENT UBA Bénin recrute des Chargés de Comptes Petites et Moyennes Entreprises (Cotonou & Régions) Mission du posteAssurer le développement commercialEtudier la clientèle afin d’analyser leurs besoins et…

Opportunité: UBA Bénin recrute des Chargés de Comptes Petites et Moyennes Entreprises (Cotonou & Région)

AVIS DE RECRUTEMENT

UBA Bénin recrute des Chargés de Comptes Petites et Moyennes Entreprises (Cotonou & Régions)

Mission du poste

Assurer le développement commercial

Etudier la clientèle afin d’analyser leurs besoins et proposer les produits et services de la banque adaptées à ces besoins.

Etudier le marché, définir et mettre en œuvre une stratégie commerciale adaptée.

S’assurer de l’atteinte des objectifs commerciaux et financiers assignés en accord avec la hiérarchie.

Participer pour une part significative à la réalisation des objectifs du Département

Veiller à la croissance de son portefeuille grâce à une gestion efficace des clients, à une démarche de prospection méthodique et orientée en fonction de la stratégie commerciale de la banque.

Etre l’interlocuteur privilégié de ses clients au sein de la banque et veiller à ce titre à développer une parfaite synergie avec les autres départements de la banque pour une prise en charge diligente de toutes les requêtes de sa clientèle.

S’assurer de la qualité de service, de la satisfaction client, de la fidélisation et sauvegarde du portefeuille client.

S’assurer de la qualité et de l’amélioration des données du fichier client.

Assurer la rentabilité de l’exploitation

Mettre en œuvre le plan d’action commercial du segment petites et moyennes entreprises

Surveiller de près le compte d’exploitation de son portefeuille client

Préparer, étudier et soumettre les dossiers de crédits

Participer à l’élaboration du budget de son portefeuille client et s’assurer de son suivi et de sa réalisation.

Observer les réalisations, analyser les écarts, et engager les actions correctives.

Contrôler en fournissant des outils de suivi fiable à la Direction en matière de risque ou rentabilité

S’assurer de l’application de la réglementation bancaire.

Contribuer à la maîtrise des risques et s’impliquer dans la fonction de recouvrement.

S’assurer de la qualité et de la connaissance de son portefeuille

Déceler les dysfonctionnements des situations de travail.

Plus généralement, exécuter d’autres responsabilités requises pour la

croissance des affaires ou assignées par la Direction Générale et/ou le

Directeur Banque de Détail.

Profil et conditions

Avoir une licence (BAC +3) au moins dans les spécialités économiques, commerciales ou financières ;

Avoir une très bonne connaissance de la Banque, de ses métiers et de son

organisation ;

Avoir 03 à 05 ans d’expérience dans un établissement bancaire ou une institution financière ;

La maîtrise de l’anglais est vivement recommandée.

Dossier à fournir et date limite de dépôt

Pour postuler, prière envoyer votre CV actualisé et une lettre de motivation à

l’adresse mail hcmbenin@ubagroup.com au plus tard le 30 juin 2026 à 17h00 avec en objet «Candidature au poste de Chargé de Comptes Petites et Moyennes Entreprises _Cotonou & Régions».