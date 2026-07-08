Emancipation de la femme : l’Ong Grâce Eternelle inculque de nouvelles modes d’emploie aux femmes de Ouidah bénéficiaires de ses programmes

La section – Ouidah de l’Organisation Non Gouvernementale Grâce Eternelle a, dans la journée du 02 juillet 2026, accueilli la délégation du Bureau Exécutif de ladite Ong conduite par sa Présidente Julienne Aguiah Nutsugan. Au cœur des échanges, le bien-être de la femme béninoise à travers l’entreprenariat, les formations professionnelles et les activités génératrices de revenus.

Par Dieudonné AWELE

Plusieurs dizaines de femmes étaient présentes à cette rencontre périodique. A l’entame, les bénéficiaires des programmes de formation et d’accompagnement de Grâce Eternelle ont manifesté toute leurs gratitude à l’endroit de leur Présidente Julienne Aguiah Nutsugan. Chants et danses en l’honneur de la dite Ong et de ses responsables. «Aujourd’hui, c’est un jour spécial pour nous les femmes de la commune de Ouidah bénéficiaires des programmes de formation et des projets d’avenir de Grâce Eternelle. Un jour spécial, parce qu’aujourd’hui, contrairement aux rencontres précédentes, nous sommes venues de presque tous les compartiments de la ville de Ouidah pour témoigner notre reconnaissance à cette Ong qui sans doute nous a réveillé de notre léthargie pour nous ouvrir les portes d’un avenir beaucoup plus radieux. C’est du fond du cœur que nous les femmes ici présentes remercions la Présidente madame Nutsugan pour tout ce qu’elle fait pour nous et pour nos enfants » a déclaré la responsable à l’organisation de cette rencontre.

A l’étape suivante, un panel a été mis en place. Le débat étant ouvert. Entre gratitudes et satisfactions, des bénéficiaires des actions humanitaires ont à tout de rôle fait remarquer comment Grâce Eternelle a transformé leurs vies non seulement en matière d’activité professionnelle, mais aussi sur le plan de la gestion de l’éducation des enfants et du maintien de la paix dans leurs foyers respectifs.

Prenant la parole, la Présidente Julienne Aguiah Nutsugan a salué l’esprit associatif et d’adaptation aux réalités socio-économiques de la gent féminine dont font montre les bénéficiaires de Grâce Eternelle dans la commune Ouidah. Elle les a, par ailleurs, exhorté à être les relais de l’Ong pour aider les autres femmes qui continuent de somnoler à se lever et se mettre aux pas pour quitter le joug de la pauvreté et de la précarité.

Il est à rappeler qu’au cours de cette rencontre du 02 juillet, plusieurs communications ont été présentées par les expertes de Grâce Eternelle en vue d’inciter les femmes à redoubler d’ardeur non seulement pour leur avenir mais aussi pour la stabilité de leurs vies de couple.