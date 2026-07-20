Le siège de l opérateur celtiis a été hier le cadre d’un accord de signature entre la banque UBA et l’opérateur Celtis à travers sa direction Celtiis Cash. Par Romaric…

inclusion financière: UBA-Bénin et Celtis-Cash en partenariat

Le siège de l opérateur celtiis a été hier le cadre d’un accord de signature entre la banque UBA et l’opérateur Celtis à travers sa direction Celtiis Cash.

Par Romaric GBEDJI

En prenant la parole : Monsieur Hermine Lanse Directeur Général de Celtiis Cash a souligné que avec l inclusion numérique les deux structures veulent rapprocher les nouvelles technologies près des populations partout sur l étendue du territoire afin de permettre la simplicité et la rapidité à leur client avec ce nouveau service push and pull.

Dans son allocution, le Directeur Général de la UBA Charles Koné a noté que le partenariat entre sa banque et celtis a accouché de ce nouveau produit push and pull.

Push and pull vient renforcer et constitue un atout nouveau dans l’écosystème financier ici au Bénin.

Cette inclusion financière permet de faire reculer la pauvreté et permet aussi de sauver des vies afin de permettre un rapide développement de l ‘Afrique.