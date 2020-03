Ceg Titirou (Parakou) 01 élève exclu, 15 autres suspendus pour Agression, viol et bagarres

Au terme du Conseil de discipline tenu ce lundi 16 mars 2020 au Ceg Titirou dans la commune de Parakou, 01 élève a été exclu et 15 autres suspendus.

De sources concordantes, l’élève exclu a agressé un des enseignants de l’établissement qu’il a tenté d’étouffer.

Parmi les 15 autres, 02 ont violé une fille en classe de 6ème, et les 13 restants auteurs des nombreuses bagarres dans le collège.

Au terme de la réunion du Conseil de discipline à laquelle ont pris part enseignants et parents d’élèves, ces sanctions ont été prononcées contre les élèves indélicats pour que règne désormais la paix et la concorde pour le bon déroulement des activités pédagogiques.

F. A. A.