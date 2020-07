Lnb/ Taxe de 15% sur les gains emportés: Gaston Zossou établit le bien-fondé de la décision

La Loterie nationale du Bénin (Lnb) à travers une circulaire signée de son Directeur général Gaston Zossou a annoncé le prélèvement de 15% sur tout gain emporté dans les jeux de hasard, qu’elle propose. Cette décision qui entre en vigueur dès lundi 27 juillet prochain, fait de grands bruits dans l’opinion publique en général et chez les parieurs en particulier. Face donc à ces polémiques que suscite l’application de cette décision, Gaston Zossou a décidé d’éclairer la lanterne des béninois, sur le bien-fondé de la décision. Et c’est l’émission ‘’90 minutes’’ de Canal 3 Bénin qui a permis au premier responsable de la Lnb, de lever un coin de voile hier, mercredi 22 juillet 2020, sur les tenants et aboutissants de cette décision. Dans ses explications, le Directeur général de la Lnb fait remarquer que la décision n’est pas venue ex nihilo. A l’écouter, elle ne fait que résulter en effet de l’application tardive ou peut-être progressive de la Loi des finances en vigueur depuis 2017 au Bénin, notamment l’article 194 nouveau du Code général des impôts. Ainsi, pour l’invité de Wahab Ali-Kpara, c’est cette Loi qui voudrait un impôt libératoire de 15% sur les gains. De ce fait, il explique que pour appliquer ladite Loi, il a fallu du temps à la Lnb, pour mettre en place le système logistique nécessaire, pour procéder à l’opération. « Et cette Loi a été mise en place dès 2017 pour un de nos produits, le Pmu qui est la course de chevaux. Nous sommes simplement arrivés à la phase de la généralisation et nous constatons que cela crée quelques remous. Je suis venu là aujourd’hui pour m’adresser avec humilité et grand respect à ma clientèle, à la clientèle de la Loterie nationale du Bénin. Pour lui dire que ce que nous faisons est une action citoyenne. Juste qu’il faut comprendre et accepter que tout ce que nous avons, tout ce dont nous bénéficions de la part de l’Etat, les soins de santé, la sécurité, l’école, les infrastructures ont un coût et que l’Etat ne peut véritablement faire face à ces exigences majeures, qu’en prélevant des impôts », a évoqué Gaston Zossou. Ainsi, l’homme pense que c’est par ces contributions que le Bénin grandira en crédibilité aux yeux des emprunteurs universels, pour faire davantage. Tout en comprenant ‘’profondément’’ que l’on s’en émeuve, que l’on n’en soit pas ravis, le Directeur général de la Lnb invite les uns et les autres à bien analyser la décision à travers le sens de l’impôt juste en tant que citoyen. « Gagner, c’est une grâce. Et partager, c’est un surplus de grâce », reconnait l’invité qui par ces mots, invite les parieurs à ne pas se focaliser sur cette application de la Loi qui concerne désormais tous les autres produits de la Lnb, mais surtout ce à quoi ces retenus serviront dans le pays. « A la communauté et de façon plus précise à ma clientèle, qu’elles sachent que ce qui est fait n’est pas dirigée contre elles. C’est fait en leur compagnie, pour le bien et la grandeur de notre pays », a-t-il ainsi conclu.

J.G